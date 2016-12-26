Семь крупных складов с оружием и боеприпасами боевиков обнаружены в Алеппо

Москва, 26 декабря. В одном из районов Алеппо военные обнаружили семь крупных складов с оружием и боеприпасами. Об этом в понедельник рассказал официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

«Семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов», — объяснил пресс-секретарь.

Ранее Газета.Ru сообщала о том, что российские саперы продолжают проводить операцию по разминированию ряда районов Алеппо.

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