ВКС РФ получили на вооружение 16 бомбардировщиков Су-34

Хабаровск, 26 декабря. Авиационная компания «Сухой» выполнила гособоронзаказ и поставила в 2016 году Воздушно-космическим войскам 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Последняя партия из четырех бомбардировщиков поступила в состав авиационного полка Восточного военного округа, самолеты прибыли на аэродром Хурба в Хабаровском крае. Ранее полк был оснащен модернизированными Су-24М2, новые Су-34 станут первыми машинами в рамках программы перевооружения авиационного соединения. Общее количество переданных министерству обороны России бомбардировщиков Су-34 достигло 98 единиц, до конца текущего года компания «Сухой» может поставить военному ведомству еще два «внеплановых» самолета.