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Минобороны РФ не смогло найти в Восточном Алеппо «волонтеров» из «Белых касок»
Новости Сирии

Минобороны РФ не смогло найти в Восточном Алеппо «волонтеров» из «Белых касок»

Вчера 13:52
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Минобороны РФ не смогло найти в Восточном Алеппо «волонтеров» из «Белых касок»

Москва, 26 декабря. Официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что на востоке сирийского города Алеппо после его освобождения не удалось найти никаких «волонтеров-спасателей» из «Белых касок». 

«Единственных, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо — это так называемых «волонтеров-спасателей» из «Белых касок», торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на Нобелевскую премию мира», — подчеркнул генерал-майор.

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Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России на военной базе в Хмеймиме продолжат выполнять боевые задачи в обычном режиме.

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Тимур Румянцев
#минобороны #сирия #алеппо #конашенков
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