Минобороны РФ предаст огласке все военные преступления террористов в Алеппо

Москва, 26 декабря. Все военные преступления террористов в сирийском городе Алеппо документируются и будут преданы огласке, заявил представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков рассказал о текущей ситуации в Алеппо, который ранее находился под контролем боевиков, но был освобожден.

«Все тщательно документируется как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке», — констатировал представитель военного ведомства.

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