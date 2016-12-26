Алеппо: в освобожденном городе обнаружены десятки захоронений подвергшихся пыткам сирийцев

Москва, 26 декабря. В Алеппо найдены крупные захоронения многих десятков подвергшихся ужасным пыткам и расправе сирийцев, заявил спикер Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — рассказал об ужасной находке генерал-майор Конашенков.

Все факты документируются как тяжелейшие военные преступления террористов, они будут преданы огласке. По словам Конашенкова, в Алеппо нет так называемых волонтеров-спасателей, которых с почестями принимали в Лондоне и Париже.