Песков рассказал о ходе переговоров Путина, Назарбаева и Эрдогана по Сирии

Москва, 26 декабря. На данный момент нет конкретики по организации в Астане переговоров по урегулированию в Сирии между Москвой, Анкарой и Тегераном. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока нет конкретики, вчерашний телефонный звонок турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана был касательно трагедии с Ту-154.

Песков также отметил, что в прошедшее воскресенье очень насыщенный день провели лидеры России и Казахстана, главным образом они сосредоточились на вопросах о высоких технологиях. Он рассказал, что президенты двух стран посетили два предприятия, в том числе речь шла о сотрудничестве в высокотехнологичных сферах.