Украина показала, как строится вышка для «вещания на Крым»

Киев, 26 декабря. Киевские власти сообщили, что уже успели построить 90 метров телерадиовышки, которую они планируют использовать для трансляции украинских каналов на территорию Крыма.

Новость о том, что строящаяся в Чонгаре вышка уже достигла высоты 90 м, сообщил представитель украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Он также объявил, что в скором времени пройдет конкурс, по результатам которого будут выбраны четыре радиостанции для вещания на территории российского Крыма, передает «Свободная пресса».

Кроме того, Ксотинский выложил фото с места проведения строительных работ в Facebook.

Напомним, ранее власти Крыма комментировали намерение Киева накрыть российский полуостров «украинской частотой». Так, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский назвал это строительство «пшиком» и «очередной профанацией украинских властей». Кроме того, изучив задействованные в строительстве материалы, он не исключил, что слабая конструкция может просто обрушиться.