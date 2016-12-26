Песков прокомментировал версию теракта на борту рухнувшего Ту-154

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что версия теракта при крушении самолета Ту-154 над Черным морем не получает развития.

«Версия о теракте — далеко не в первых рядах», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что пока ни одна из версий авиакатастрофы не получает развития, включая версию о теракте. И поскольку специалисты рассматривают все версии, делать выводы пока преждевременно.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что основными версиями крушения самолета являются техническое состояние судна и ошибка пилотирования. При этом версия теракта в число главных не входит.

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