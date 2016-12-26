Москва, 26 декабря. При отсутствии переработки мусора в России за десятилетие вдвое увеличится количество свалок. По мнению экспертов, необходимо широкое внедрение системы раздельного сбора мусора по всей стране.

Как сообщает газета «Известия», за год россияне выбросили порядка 70 млн тонн отходов, однако термически обработаны были лишь 1,4 млн тонн, остальной мусор отправился на свалки.

«Каждый год свалок становится больше на 0,4 млн га. Если в будущем мы не начнем перерабатывать мусор, через 10 лет свалок будет в два раза больше — 8 млн га. Это как два Азовских моря», — пояснил руководитель токсической программы «Гринпис России» Дмитрий Артамонов.

В «Гринпис» добавили, что для предотвращения такого сценария в России нужно увеличить количество пунктов для раздельного сбора мусора.