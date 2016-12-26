Песков переадресовал Минтрансу вопрос об эксплуатации самолетов Ту-154

Песков, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема эксплуатации самолетов модели Ту-154 находится в ведении Минтранса РФ и авиационных властей.

Так, отвечая на вопрос, могут ли быть запрещены полеты таких лайнеров после катастрофы Ту-154 под Сочи, представитель Кремля сказал: «Это вопрос, который нужно адресовать нашим авиационным властям, в Министерство транспорта».

Ранее Песков рассказал, что Великобритания, Франция и США выразили официальные соболезнования Российской Федерации в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.