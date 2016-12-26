Месседж для целевой аудитории: Павлив о допросе Савченко в СБУ

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была допрошена в СБУ после ее встречи с представителями ДНР и ЛНР в Минске в начале декабря. Об этом сегодня сообщил сам глава СБУ Василий Грицак. «Служба безопасности пригласила к себе Надежду, и она дала показания в деле по факту деятельности «террористических организаций» ДНР и ЛНР», — отметил он в интервью для украинского телеканала «112».

Как кажется, пока саму Савченко в терроризме и сепаратизме никто в СБУ не обвиняет. Тем не менее, учитывая обострившийся конфликт Савченко с украинской властью, и это со временем может стать возможным. Напомним, что не так давно сама Савченко уже заявила, что в скором времени украинская власть попытается вытеснить ее из политического пространства, а то и вовсе уничтожить физически. Чем может закончиться вся эта история, Федеральному агентству новостей помог разобраться Михаил Павлив, украинский политолог, глава Фонда гуманитарных стратегий.

«Любая власть — а тем более украинская власть — всегда ориентируется на реакцию общества. Последние годы этот тренд только нарастает. Еще 10–20 лет назад о реакции общества на те или иные события фиксировалась через соцопросы, или же она проявлялась через какие-то массовые выступления. Теперь ситуация изменилась благодаря интернету и социальным сетям. У власти появилась возможность сразу схватывать основной тренд в настроениях общества и оперативно, почти в режиме обратной связи, откликаться на него. Украинский сегмент интернета сейчас хулит и ругает Надежду Савченко так, что — извините за это просторечие — аж зубы сводит. Власти нужно «отстраиваться». Власти нужно демонстрировать свою равную озабоченность этим вопросом. Делают они это, в числе прочего, и с помощью допроса Савченко в СБУ. Понятно, что во всем этом нет никакой следственной перспективы. Это просто информационная «отстройка». Это потворствование собственному электорату или, если выражаться языком политтехнологов, «месседж для целевой аудитории», — приводит свою точку зрения Михаил Павлив.

Как не трудно заметить, этот вызов Савченко на допрос в СБУ — лишь один эпизод в целой цепочке других. Здесь можно вспомнить и недавнее изгнание Савченко из «Батькивщины», и ее исключение из состава делегации Украины в ПАСЕ. В угоду собственным избирателям украинская власть травит Савченко в медиапространстве и атакует ее со всех сторон. «Савченко формулирует месседжы, неугодные и неудобные для действующей украинской власти. Потому работа против нее в информационном поле будет продолжаться», — поясняет политолог.

В любом случае, не следует преувеличивать политические перспективы Надежды Савченко, добавляет Павлив. Да, власть работает против нее в украинском информационном пространстве, но работает против себя и она сама.

«Пока у Савченко наблюдается некоторая «шизофрения» с политическими месседжами. Они явно ориентированы не на ту целевую аудиторию, которую она стремится обработать и частью которой себя полагает. Участники АТО, ветераны АТО, националистические и национал-демократические круги совершенно не воспринимают ее послания о примирении с Донбассом. Для подобной аудитории ее месседжы бьют в молоко. При этом получится ли у Савченко переключиться на другую электоральную базу — пока непонятно. Потому пока непонятно, возможно ли вообще ее переформатирование в качестве политического персонажа», — резюмирует эксперт.

Следует ожидать, что в ближайшее время информационное давление на Савченко со стороны украинских властей продолжится. Скорее всего, подводит итог Михаил Павлив, очень скоро против нее ополчатся все так или иначе аффилированные с властными кругами Украины политические эксперты страны.