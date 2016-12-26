Три больших масляных пятна в море обнаружены в районе крушения Ту-154

Сочи, 26 декабря. В настоящее время источник передает о трех больших масляных пятнах в районе крушения Ту-154 на Черном море.

Как сообщил источник ФАН, сейчас было обнаружено три больших масляных пятна в районе крушения Ту-154 на Черном море. Однако вероятность того, что именно под ними находится основная часть самолета мала — за сутки пятна могло унести в сторону от места авиакатастрофы.

Напомним, воздушный лайнер министерства обороны России с военнослужащими, музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение недалеко от Сочи через несколько минут после взлета.