Сирийская группа «Хмеймим» соболезнует семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 26 декабря. Группа внутренней сирийской оппозиции «Хмеймим» выразила соболезнования семьям погибших при крушением самолета Ту-154 над Черным морем, заявила представитель группы Маис Криде.
Криде выразила надежду, что самолет потерпел крушение не из-за террористического акта.
«Нам очень жаль, — подчеркнул она. — Мы скорбим вместе со всеми россиянами. Народы России и Сирии действительно очень близки».
Она отметила, что эти «ужасные новости» оставили «большую печаль» в сердцах представителей внутренней сирийской оппозиции «Хмеймим».
Ранее Белоруссия объявила 26 декабря днем траура по жертвам крушения российского самолет Ту-154.