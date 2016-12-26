Сирийская группа «Хмеймим» соболезнует семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 26 декабря. Группа внутренней сирийской оппозиции «Хмеймим» выразила соболезнования семьям погибших при крушением самолета Ту-154 над Черным морем, заявила представитель группы Маис Криде.

Криде выразила надежду, что самолет потерпел крушение не из-за террористического акта.

«Нам очень жаль, — подчеркнул она. — Мы скорбим вместе со всеми россиянами. Народы России и Сирии действительно очень близки».