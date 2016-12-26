Подрядчик объявил о завершении строительства «Зенит-Арены» в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Петербургская компания «Метрострой», которая занимается возведением стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове, объявила о завершении строительства.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — написала в Twitter представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

Отметим, что стадион «Зенит-Арена», который должен в 2018 году принять чемпионат мира по футболу, является самым проблемным петербургским объектом. Его строительство началось 10 лет назад — еще в то время, когда губернатором Петербурга была Валентина Матвиенко. С тех пор проект неоднократно переделывали, а смета строительных работ неуклонно росла.

Изначально стоимость стадиона оценивалась в 6,7 млрд рублей, однако за десять лет она выросла в шесть раз — до 41 млрд рублей. Таким образом, «Зенит-Арена» стала самым дорогостоящим стадионом в мире.