Милонов выбрал кару для Бабченко и Рынской за глумление над жертвами Ту-154

Депутат Государственный думы Виталий Милонов эмоционально отреагировал на записи в Facebook журналистов Аркадия Бабченко и Божены Рынски после катастрофы Ту-154 Минобороны РФ, летевшего в Сирию.

Приводить ссылки на записи Бабченко и Рынски не будем: все, кто хотел, их уже и так прочитали. Отметим, в своей точке зрения, которую многие трактуют, как полное отсутствие какого-либо сочувствия к жертвам трагедии, они далеко не одиноки. Подобные высказывания той или иной степени жесткости позволили себе и некоторые другие известные блогеры, как российские, так и живущие на Украине.

В связи с этим Виталий Милонов предложил лишить Аркадия Бабченко и Божену Рынску российского гражданства, а имущество их конфисковать в пользу детей Донецкой народной республики.

«Бабченко и Божена (в скобках депутат приводит предполагаемую фамилию Рынски, из-за использования которой в СМИ она подавала в суд) должны быть лишены российского гражданства, высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР», — написал Милонов на своей странице в Facebook.

Свою позицию Милонов прояснил Федеральному агентству новостей.

«То, что они написали, то, как они поглумились над памятью, над этой трагедией, делает их сосуществование в нашем мире просто невозможным, — отметил депутат в беседе с корреспондентом ФАН. — Это не то что другие ценности — это полностью другая система мировоззренческих координат. Это материя и антиматерия, которые не могут быть вместе».

Далее Виталий Милонов объяснил, куда именно и почему следует выслать Аркадия Бабченко. «Человек, который пишет такую подлость про людей, которых еще даже не подняли со дна после трагедии, — это человек, который утратил способность ощущать себя человеком. Есть два способа: либо его навсегда изолировать от нашего общества, посадив в тюрьму пожизненно, как за пособничество террористам, пособничество… даже не знаю кому… как человека, который пропагандирует массовый геноцид людей, который радуется человеческим жертвам... Но более гуманно ему просто «дать пня». Эта трагедия, как и гибель нашего дипломата, обнаружила, что в мире есть одна страна, которая радуется этим событиям. Это, к сожалению, соседнее с нами государство-лузер Украина. И вот именно как раз там советники президента так же думают, прочие мрази так же думают. Поэтому туда (следует отправить Бабченко). Я не знаю ни одного государства, с которым мы даже находимся в самых сложных отношениях, которое было на такое способно на государственном уровне. Поэтому Бабченко — вон! Туда — от нас. Потому что это просто вопрос личной гигиены, вопрос невозможности нахождения с ним под одним небом».

На вопрос, как эти предложения согласуются с российским законодательством, которое не предусматривает такую меру наказания, как лишение гражданства, Милонов ответил следующим образом: «Думаю, что просто мы сами закапываем себя, пытаемся ограничить. А нужно просто принять такое решение. Потому что, думаю, 99% россиян меня поддержат. Знаете, я обратил внимание, что мой пост про Бабченко поддержали в том числе и те, кто находится со мной на диаметрально противоположной стороне в политической дискуссии. У нас всех даже при абсолютно различных мировоззренческих стандартах есть какие-то общие опции, которые делают нас людьми. Потому что, прежде всего, мы — люди: с головой, сердцем и душой, а потом уже либералы, консерваторы или коммунисты. Поэтому у любого человека есть какой-то рефлекс, который делает его гражданином. Это рефлекс называется «человечность». К сожалению, к Бабченко это не относится».

Напомним, утром 25 декабря при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, на борту которого находились 92 человека. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Среди погибших — военные, артисты, журналисты, а также известный благотворитель и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).