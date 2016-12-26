Песков рассказал о соболезнованиях в связи с гибелью Ту-154 из США, Британии, Франции

Москва, 26 декабря. Великобритания, Франция и США выразили официальные соболезнования Российской Федерации в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, были ли получены официальные соболезнования от указанных стран, представитель Кремля заявил, что были.

«Да, были», — отметил Песков.

Ранее польский президент, власти Греции, лидеры Сирии и Турции и многие другие выразили соболезнования Владимиру Путину и россиянам в связи с авиакатастрофой в Черном море.

Напомним, пассажирский самолет Ту-154 с военными, музыкантами и представителями СМИ на борту потерпел крушение в Черном море в воскресенье рано утром. На борту находились 92 человека.