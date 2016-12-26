Курды массово бегут в Германию из Турции

Берлин, 26 декабря. В 2016 году власти Германии получили в три раза больше обращений о получении статуса беженца от граждан Турции, чем в предыдущем году. 80% запросов подают этнические курды.

Депутаты Бундестага заявили, что Турция не является безопасной страной для курдского населения и Анкара ведет с ним непримиримую борьбу. Парламентарии предполагают, что причиной массового наплыва беженцев могут быть аресты по подозрению в причастности к попытке военного переворота 15-го июля. Министерство внутренних дел Турции сообщило о задержании на прошлой неделе 500 человек за возможные связи с курдскими формированиями. Ранее несколько десятков турецких дипломатов и военнослужащих попросили в Германии политического убежища.