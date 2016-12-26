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Путин и Назарбаев готовятся к подписанию важных соглашений по «Байконуру»
Политика

Путин и Назарбаев готовятся к подписанию важных соглашений по «Байконуру»

Вчера 13:25
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Путин и Назарбаев готовятся к подписанию важных соглашений по «Байконуру»

Москва, 26 декабря. Россия и Казахстан подпишут документы о сотрудничестве по «Байконуру» по итогам двусторонних переговоров российского лидера Владимира Путина и его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева в Петербурге, чего ожидают в Кремле. Об этом рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня стороны проведут переговоры, которые завершатся, как ожидается, подписанием двух важнейших документов, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество на комплексе «Байконур». Представитель Кремля также отметил, что соответствующая тему была на повестке дня уже несколько лет.

Напомним, 2 декабря вице-премьер России Дмитрий Рогозин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы дальнейшего развития космодрома «Байконур».

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Тимур Румянцев
#путин #россия #назарбаев #казахстан #байконур
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