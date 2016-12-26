Песков объяснил, как отсутствие Лукашенко скажется на работе саммитов ЕАЭС и ОДКБ

Москва, 26 декабря. Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не станет помехой для обсуждения интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не видят проблем в отсутствии Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ. В Кремле убеждены, что де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией государств.

«Все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами, — объяснил пресс-секретарь президента России. — И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ФАН) смог их там подписать».

26 декабря в Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения российского самолет Ту-154.