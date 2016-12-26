Уродливое сумасшествие: Песков поставил диагноз глумившейся над жертвами Ту-154 Рынской

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков окрестил «уродливым проявлением сумасшествия» слова журналистки Божены Рынской, поглумившейся над гибелью сотрудников НТВ при крушении Ту-154.

«В целом, такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», — сказал журналистам представитель Кремля.

Добавим, ранее Рынская прокомментировала гибель людей в результате авиакатастрофы над Черном морем, поблагодарив за «бонус в виде съемочной группы» телеканала НТВ. Возмутившимся кощунственными словами пользователям она ответила, что считает свое поведение правильным.

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