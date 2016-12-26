Глава Кубани рассказал, как сочинцы на лодках пытались спасти выживших в катастрофе Ту-154

Сочи, 26 декабря. Сочинцы на своих плавсредствах помогали искать в Черном море выживших пассажиров воздушного судна Ту-154, который разбился возле Сочи спустя несколько минут после взлета. Об этом сегодня сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, после того, как стало известно об авиакатастрофе, местные жители стали выходить в море, чтобы спасти пассажиров. Он отметил, что такие поступки свойственны русскому человеку — попытаться спасти соотечественников. И сейчас многие жители Сочи выражают желание присоединиться к поисковым работам.

Напомним, в настоящее время спасатели нашли тела 11 погибших при крушении Ту-154. Спасатели также обнаружили иллюминаторы, обломки кресел и запасной трап.

В воскресенье, 25 декабря, летевший из Сочи в Сирию лайнер Минобороны России Ту-154 исчез с радаров.