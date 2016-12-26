Дейнего: Украина отказалась от всех договоренностей по Донбассу

Москва, 26 декабря. Украинская сторона отказалась от достигнутых ранее договоренностях в рамках переговоров политической подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе, заявил полпред ЛНР Владислав Дейнего.

«Украина отказалась от этих консенсусных решений, постоянно выходит из обсуждений», — сообщил Дейнего по итогам работы Контактной группы в 2016 году.

Полпред ЛНР на переговорах особо подчеркнул, что «Украина систематически пыталась сломать минский процесс». Дейнего заметил, что Украина постоянно меняет своих представителей в политической подгруппе. Дейнего подчеркнул, что постоянно меняющиеся представители Украины «работали над тем, чтобы свести на нет уже согласованные аспекты, например, проведение выборов без участия политический партий, а исключительно по мажоритарной системе».

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, Владислав Дейнего и ранее обращал внимание на попытки Киева сорвать работу в рамках переговоров.