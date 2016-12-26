Медведев обещает оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы Ту-154

Москва, 26 декабря. Правительство России окажет всю необходимую помощь родственникам погибших в результате крушения самолета Ту-154 министерства обороны России. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Конечно, мы окажем всю необходимую поддержку семьям погибших», — отметил он.

Напомним, что самолет Ту-154, который направлялся из Адлера в Сирию, разбился вскоре после вылета. На борту воздушного судна были военные, врачи, музыканты и журналисты. Что стало причиной авиакатастрофы пока не уточняется. В настоящее время спасатели прочесывают зону падения самолета в поисках тел, фрагментов самолета и черных ящиков.