Глава Минкультуры РФ обещает обязательно восстановить ансамбль Александрова

Москва, 26 декабря. Минкультуры России обязательно восстановит ансамбль имени Александрова, который потерял при крушении самолета Ту-154 в Черном море 64 артиста, а также своего руководителя Валерия Халилова, заявил глава ведомства Владимир Мединский во время возложения траурного венка в память о жертвах авиакатастрофы.

Мединский пообещал, что ведомство окажет любое содействие ансамблю Александрова в восстановлении.

«Я уверен, что, несмотря ни на какие трагедии, дело, которое основал Александров, будет жить, — отметил министр. — Ансамбль обязательно восстановится».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ привлекло к поиску обломков рухнувшего самолета Ту-154 и тел погибших в Черном море 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.