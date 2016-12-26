FAN-TV Лента новостей
Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в 2017 году
Россия

Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в 2017 году

Сегодня 13:08
55

Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в 2017 году

Москва, 26 декабря. В Главном штабе ВМФ РФ сообщают, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» войдет в боевой состав Северного флота в первой половине 2017 года.

Многоцелевой фрегат дальней морской зоны «Адмирал Горшков» завершил ходовые и государственные испытания, сейчас на корабле идет ревизия всех систем. Создание головного корабля проекта всегда связано со сложностями, отмечают на флоте, моряки должны получить законченный, совершенный корабль. Корабли проекта 22350 развивают скорость до 29 узлов, на борту они несут ракеты «Оникс» и «Калибр». Преимуществом этих фрегатов является высокая маневренность и мореходность. Корпус и надстройки выполнены по технологии пониженной отражающей способности.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сегодня 12:36
443

«Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

Сегодня 12:33
278

Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

Сегодня 12:30
203

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Сегодня 12:09
124

Против совести: почему Украина тормозит обмен пленными в Донбассе

Сегодня 12:01
210
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Докризисный уровень: полпред ДНР охарактеризовал ситуацию в Донбассе

13:06

Скорбящие по Доктору Лизе москвичи возлагают цветы у офиса «Справедливой помощи»

13:04

Стало известно, какие вещи обнаружены на месте крушения Ту-154 в Черном море

13:03

Глава Минкультуры РФ обещает обязательно восстановить ансамбль Александрова

13:01

Медведев обещает оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы Ту-154

12:58

Утверждены новые тарифы на проезд в петербургском метрополитене

12:57

Полпред ЛНР: Дейнего: Будем работать над выполнением «Минска-2» до победного конца

12:56

Морская авиация Тихоокеанского флота получит партию новых Ка-29

12:47

Шойгу поручил ускорить выплаты семьям погибших при крушении Ту-154

12:46

Самолет МО РФ доставил в Сочи глубоководные аппараты для поиска обломков Ту-154

12:45

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

12:36

Спасатели нашли запасной трап рухнувшего Ту-154 в Черном море

12:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Докризисный уровень: полпред ДНР охарактеризовал ситуацию в Донбассе
Читать
Закрыть