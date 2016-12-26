Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в 2017 году

Москва, 26 декабря. В Главном штабе ВМФ РФ сообщают, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» войдет в боевой состав Северного флота в первой половине 2017 года.

Многоцелевой фрегат дальней морской зоны «Адмирал Горшков» завершил ходовые и государственные испытания, сейчас на корабле идет ревизия всех систем. Создание головного корабля проекта всегда связано со сложностями, отмечают на флоте, моряки должны получить законченный, совершенный корабль. Корабли проекта 22350 развивают скорость до 29 узлов, на борту они несут ракеты «Оникс» и «Калибр». Преимуществом этих фрегатов является высокая маневренность и мореходность. Корпус и надстройки выполнены по технологии пониженной отражающей способности.