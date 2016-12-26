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Стало известно, какие вещи обнаружены на месте крушения Ту-154 в Черном море
Общество

Стало известно, какие вещи обнаружены на месте крушения Ту-154 в Черном море

Сегодня 13:03
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Стало известно, какие вещи обнаружены на месте крушения Ту-154 в Черном море

Москва, 26 декабря. По состоянию на 12.00 специалисты обнаружили в районе крушения самолета Ту-154 в Черном море вещи, предположительно, из чемоданов пассажиров. Кроме того, в обломках было найдено одно кресло, сообщил источник Федерального агентства новостей в Южном военном округе.

Как стало известно ФАН, специалисты предполагают, что основные агрегаты находятся на дне. В 18.00 планируется начало работ глубоководных батискафов. 

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что к поиску обломков разбившегося самолета и тел погибших привлечены 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.

Читайте также: Спасатели определили место столкновения Ту-154 с поверхностью моря.

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Ксения Тасманова
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