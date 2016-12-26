Утверждены новые тарифы на проезд в петербургском метрополитене

Санкт-Петербург, 26 декабря. Утверждены новые тарифы на проезд в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте метрополитена.

Распоряжением председателя Комитета по тарифам Северной столицы утверждены тарифы на проезд в общественном транспорте на будущий год.

Так, разовая поездка обойдется в 45 рублей. Единый проездной билет на 30 дней можно будет приобрести за 2900 рублей

Единый ученический и студенческий — 515 рублей и 1035 рублей соответственно. Стоимость единого льготного билета — 545 рублей.

Многоразовые билеты на проезд в петербургском метрополитене также подорожают: на 70 поездок (90 дней) — 3150 рублей, на 40 поездок (30 дней) — 1300 рублей. Двадцать поездок на 15 дней обойдется в 680 рублей, а 10 на неделю — 355 рублей.

Новые тарифы вступают в силу с 1 января 2017 года.