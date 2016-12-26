Докризисный уровень: полпред ДНР охарактеризовал ситуацию в Донбассе

Донецк, 26 декабря. Текущая обстановка в районе Дебальцево, где ВСУ уже несколько дней предпринимают попытки прорыва позиций ополченцев, возвращается к ситуации, которая существовала до активизации боевых действий. Об этом заявил в субботу во время конференции полномочный сообщил представитель провозглашенных Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин.



«Динамика такова, что все возвращается на уровень, который был до начала этого противостояния, то есть до того, как они (украинская сторона — ред.) пошли в наступление», — подчеркнул полпред ДНР.

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Напомним, сегодня сообщалось, что украинские военные минувшим вечером два раза открывали огонь по окрестностям города Дебальцево из минометов.