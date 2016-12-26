Полпред ЛНР: Дейнего: Будем работать над выполнением «Минска-2» до победного конца

Москва, 26 декабря. Участники Контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе и ее рабочих подгрупп в 2017 году продолжат работать над выполнением минских соглашений в полном объеме, заявил полпред Луганской республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Формат (Минских переговоров) не надо было продлевать. Решение о том, что Минск надо выполнять в полном объеме, принималось в конце 2015 года», — заметил Дейнего, передает ТАСС.

«Работаем над полным выполнением Минских соглашений до победного конца», — подчеркнул полпред Луганской республики. Он подчеркнул, что график работы Контактной группы и подгрупп на январь уже согласован.