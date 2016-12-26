Шойгу поручил ускорить выплаты семьям погибших при крушении Ту-154

Москва, 26 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил создать специальную группу для ускорения процесса выплат компенсаций родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в составе группы числятся опытные юристы, финансисты и специалисты главного управления кадров. Кроме того, поставленную министром задачу будут решать представители страховой компании и нотариус.

«Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Напомним, Шойгу возглавил поисково-спасательную операцию в районе крушения Ту-154, который должен был приземлиться в сирийской Латакии. На борту самолета находились 92 человека.

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