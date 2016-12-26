Самолет МО РФ доставил в Сочи глубоководные аппараты для поиска обломков Ту-154

Москва, 26 декабря. Два обитаемых глубоководных аппарата доставлены в Сочи самолетом министерства обороны Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ведомства, аппараты Русского географического общества оборудованы манипуляторами и способны проводить сложные подводно-технические работы на больших глубинах.

Как рассказали в Минобороны РФ, Ил-76 с глубоководными аппаратами уже осуществил посадку в аэропорту Адлера.

Сегодня в интервью агентству НСН бывший замминистра гражданской авиации СССР рассказал, что падение Ту-154 могло произойти из-за сваливания в штопор, внешнего вмешательства или потери части крыла.

Ранее в ведомстве сообщали, что к поиску обломков рухнувшего самолета Ту-154 и тел погибших в Черном море привлечены 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.

Самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.