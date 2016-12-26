FAN-TV Лента новостей
Самолет МО РФ доставил в Сочи глубоководные аппараты для поиска обломков Ту-154
Россия

Самолет МО РФ доставил в Сочи глубоководные аппараты для поиска обломков Ту-154

Сегодня 12:45
32

Самолет МО РФ доставил в Сочи глубоководные аппараты для поиска обломков Ту-154

Москва, 26 декабря. Два обитаемых глубоководных аппарата доставлены в Сочи самолетом министерства обороны Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ведомства, аппараты Русского географического общества оборудованы манипуляторами и способны проводить сложные подводно-технические работы на больших глубинах.

Как рассказали в Минобороны РФ, Ил-76 с глубоководными аппаратами уже осуществил посадку в аэропорту Адлера.

Сегодня в интервью агентству НСН бывший замминистра гражданской авиации СССР рассказал, что падение Ту-154 могло произойти из-за сваливания в штопор, внешнего вмешательства или потери части крыла.

Ранее в ведомстве сообщали, что к поиску обломков рухнувшего самолета Ту-154 и тел погибших в Черном море привлечены 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.

Самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

комментарии
Тимур Румянцев
#ту-154
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сегодня 12:36
85

«Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

Сегодня 12:33
72

Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

Сегодня 12:30
63

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Сегодня 12:09
89

Против совести: почему Украина тормозит обмен пленными в Донбассе

Сегодня 12:01
161
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

12:36

Спасатели нашли запасной трап рухнувшего Ту-154 в Черном море

12:34

«Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

12:33

Глава Кубани объяснил, почему за сутки нашли только 11 тел пассажиров Ту-154

12:32

Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

12:30

Минобороны РФ начало брать пробы ДНК у родственников жертв крушения Ту-154

12:29

Топилин: С выплатой компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 проблем не будет

12:29

Следователи изъяли документацию о ремонте Ту-154 на самарском авиазаводе

12:27

СК РФ задержал по делу об отравлении «Боярышником» 23 человека

12:26

Стало известно, почему Полоз хочет покинуть «Ростов»

12:23

Шойгу присвоил Московскому военному училищу имя погибшего дирижера Халилова

12:23

Минобороны: Поиски Ту-154 ведут 45 судов, пять вертолетов и беспилотники

12:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН
Читать
Закрыть