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Скорбящие по Доктору Лизе москвичи возлагают цветы у офиса «Справедливой помощи»
Общество

Скорбящие по Доктору Лизе москвичи возлагают цветы у офиса «Справедливой помощи»

Сегодня 13:04
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Москвичи возлагают цветы ко входу в офис «Справедливой помощи»

Москва, 26 декабря. Жители Москвы приносят цветы ко входу в офис фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибшая при крушении самолета Ту-154 в Черном море, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Район офиса фонда «Справедливая помощь» с самого утра многолюден. Путь от метро до самого здания патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Москвичи, несмотря на то, что офис закрыт до 1 февраля из-за аварийной ситуации, приходят и возлагают ко входу цветы. Пожилые люди крестятся и вздыхают, сожалея об утрате.

Москвичи возлагают цветы ко входу в офис «Справедливой помощи»

Внимание журналистов привлек мужчина по имени Алексей, у которого ампутированы обе ноги. Он пришел почтить память Доктора Лизы, так как наслышан о ее добрых делах, о том, как она спасла более тысячи детей Донбасса. Он отметил, что считает ее героем. Он также заметил, что текущая ситуация в Донбассе является провокацией со стороны украинских властей.

Москвичи возлагают цветы ко входу в офис «Справедливой помощи»

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов предложил канонизировать Доктора Лизу.

Москвичи возлагают цветы ко входу в офис «Справедливой помощи»

Москвичи возлагают цветы ко входу в офис «Справедливой помощи»

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Алексей Громов
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Разбившийся Ту-154 ищут 45 кораблей и 12 самолетов
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