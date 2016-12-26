Скорбящие по Доктору Лизе москвичи возлагают цветы у офиса «Справедливой помощи»

Москва, 26 декабря. Жители Москвы приносят цветы ко входу в офис фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибшая при крушении самолета Ту-154 в Черном море, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Район офиса фонда «Справедливая помощь» с самого утра многолюден. Путь от метро до самого здания патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Москвичи, несмотря на то, что офис закрыт до 1 февраля из-за аварийной ситуации, приходят и возлагают ко входу цветы. Пожилые люди крестятся и вздыхают, сожалея об утрате.

Внимание журналистов привлек мужчина по имени Алексей, у которого ампутированы обе ноги. Он пришел почтить память Доктора Лизы, так как наслышан о ее добрых делах, о том, как она спасла более тысячи детей Донбасса. Он отметил, что считает ее героем. Он также заметил, что текущая ситуация в Донбассе является провокацией со стороны украинских властей.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов предложил канонизировать Доктора Лизу.