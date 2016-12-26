Топилин: С выплатой компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 проблем не будет

Москва, 26 декабря. Правительство России в скором времени начнет выплату компенсаций жертвами крушения самолета Ту-154, который разбился накануне возле Сочи. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«В ближайшее время. Когда все документы будут подготовлены. Здесь не будет никаких проблем», — отметил он во время встречи с журналистами.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, работу по опознанию тел погибших курирует главный специалист Минздрава — профессор Ковалев.

Как сообщает Газета.Ru, найти бортовые самописцы, которые должны пролить свет на причину авиакатастрофы, пока не удалось. Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение вскоре после вылета из Адлера. На борту воздушного судна были военные, врачи, музыканты и журналисты.