Спасатели нашли запасной трап рухнувшего Ту-154 в Черном море

Сочи, 26 декабря. В акватории Черного моря обнаружен запасной трап потерпевшего крушение воздушного судна Ту-154 министерства обороны Российской Федерации.

Спасатели в режиме 24 часа в сутки исследуют морское дно в районе крушения. Отмечается, что на месте катастрофы работают 45 кораблей, пять вертолетов, а также 135 водолазов.

Поиски осложняет сильное течение, но работы не прекращаются ни на минуту. Обломки пассажирского лайнера разбросаны на достаточно большой площади. В ходе поисковых работ было найдено пять иллюминаторов, фрагмент обшивки, кислородные баллоны, части сидений, одно колесо от шасси, а также запасной трап, сообщает Life.ru.

Напомним, Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился в 05.27 в воскресенье вблизи Сочи.