Стало известно, почему Полоз хочет покинуть «Ростов»

Ростов-на-Дону, 26 декабря. Один из лидеров футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Полоз может покинуть команду по завершении текущего сезона.

Как стало известно, нападающий не хочет продлевать соглашение с ростовским клубом, и открыт для выгодных предложений.

Как пишет газета «Известия», 25-летний футболист рад, что смог дебютировать в Лиге чемпионов, благодаря чему он попробовал свои силы в розыгрыше престижнейшего турнира, но в «Ростове» нестабильная финансовая ситуация.

По данным источника газеты, в клубе регулярно задерживают выплату зарплат. Также отмечается, что есть и вторая причина, по которой он хочет покинуть ростовчан. Неопределенность положения вице-президента — наставника клуба Курбана Бердыева также беспокоит Полоза.