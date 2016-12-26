Минобороны РФ начало брать пробы ДНК у родственников жертв крушения Ту-154

Москва, 26 декабря. Специалисты министерства обороны России осуществляют забор генетических проб у родственников пассажиров разбившегося Ту-154. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В Бюро судебной медицинской экспертизы города Москвы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно- медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших», — сообщили в Минобороны.

Напомним, вылетевший в Сирию военный самолет Ту-154 потерпел крушение накануне утром над Черным морем. На борту воздушного судна находились 92 человека, включая журналистов, военных, артистов ансамбля имени Александрова. Кроме того, в самолете находилась директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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