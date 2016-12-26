Представитель Джорджа Майкла опроверг слухи о болезни певца

Лондон, 26 декабря. Известный британский певец Джордж Майкл, который скончался в возрасте 53 лет, не был болен. Об этом в понедельник сообщил представитель артиста.

По его словам, Майкл работал над фильмом о свой жизни, который должен выйти на экраны в Великобритании в марте. Источники, близкие к певцу, рассказали, что причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Согласно предварительным данным, смерть была безболезненной и наступила во сне, пишет портал TMZ.

Как сообщает Газета.Ru, соболезнования в связи со смертью Майкла уже выразили американская певица Мадонна, британский музыкант Элтон Джон и голливудский актер Джордж Такеи, известный по роли Хикару Сулу в сериале «Звездный путь».