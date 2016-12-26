Шойгу присвоил Московскому военному училищу имя погибшего дирижера Халилова

Москва, 26 декабря. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу распорядился присвоить Московскому музыкальному училищу имя Валерия Халилова, погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом рассказали в понедельник в военном ведомстве.

«Министром обороны Российской Федерация принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как сообщала «Газета.ру», Шойгу принял решение дать одному из медучреждений ведомства имя погибшей во время крушения Ту-154 Елизаветы Глинки.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека. Самолет направлялся в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим праздником и передать гуманитарную помощь.