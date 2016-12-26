Поднимите нам веки!

Трагедия Ту-154 стала своего рода «лакмусовой бумажкой» для проявления общественных и личных ориентаций. И эти проявления — по большей части, зафиксированные в различных социальных сетях — можно рассматривать как моделирование (пока виртуальное и относительно бескровное) настоящей гражданской войны, пока только с «френдоцидами», «пятиминутками ненависти» и благодарностями Марку Цукербергу за то, что можно не брать в руки автомат…

Помните якобы андроповскую фразу «мы не знаем общества, в котором живем»? На самом деле генеральный секретарь ЦК КПСС и многолетний руководитель КГБ СССР сказал на пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 года другие слова: «Мы еще до сих пор не изучили в должной степени общество, в котором живём и трудимся», — но это неважно, поскольку в «памяти народной» осталось то, что осталось. Так вот, «мы не знаем мира, в котором живем». Когда десять лет назад я сказал, что любой пользователь Интернета является добровольным осведомителем ЦРУ (метафорически понимая под ЦРУ весь конгломерат западных, прежде всего — американских спецслужб), мало кто воспринял это всерьез. Потом, в 2013 году, последовали сенсационные признания Эдварда Сноудена, что это действительно так, но «ну и что?» Буквально несколько недель назад американцы избрали своего 45-го президента — и ради такого случая профессионалы в сфере big date ненадолго «вылезли из тени» и показали, как эта сенсация ковалась на практике, хотя хрен (Дональд Трамп) редьки (Хиллари Клинтон) не слаще, но технологии-то работают — даже в закритическом режиме, причем точечно (минус 2,7 миллиона избирателей у победителя — это не шутки).

Так что все наши реакции: и на убийство посла Андрея Карлова, и на сочинскую катастрофу «пишутся» в режиме нон-стоп. Время отклика, контент минимум по 15 параметрам и так далее, не буду вдаваться в детали… Пожалуйста, если сочтете нужным и возможным для себя, учитывайте эти обстоятельства!

Но это не главное. Главное в другом. Куда летел самолет Минобороны? В Сирию. Кто туда летел? Артисты и общественные деятели. Цель полета? Помощь российской миссии в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. По военной линии. Как там сказал Герш Кунтцман в New York Daily News про убийство Андрея Карлова? «Он был не дипломатом, а солдатом армии Путина»? Да, все дипломаты — это солдаты в смокингах, и Карлов — не исключение. Только он был солдатом не «армии Путина», а России, во главе которой сегодня стоит президент Владимир Путин. И все погибшие в сочинской авиакатастрофе: от артистов ансамбля Александрова, имевших воинские звания, до доктора Лизы, которая воинских званий не имела, — тоже были солдатами России и погибли на боевом посту. Наверное, им, каждому из 92 погибших, не дадут золотую звезду Героя России, как Андрею Карлову. Но в бесконечный список павших за нашу Родину они, конечно, войдут. И попытки запугать угрозой аналогичной расправы наших дипломатов, артистов и просто граждан, не желающих быть «иностранными агентами», — приведут к аналогичному результату. Даже если окажется, что это была «просто» техническая неисправность и все концы надежно упрятаны в воду.

Так вот, теперь все осознали, что против России ведется война? Пусть не объявленная официально, но вполне ощутимая? И новые «власовцы», и новые «Зои Космодемьянские» с «Александрами Матросовыми»? Но про это Путин говорил еще десять лет назад! А кто ведет против нас войну, тогда не сказал. Не говорят об этом и сейчас. Что в итоге получается? Пойди туда неизвестно куда, победи того неизвестно кого? Сказочная ситуация. Террористы ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.), британские и прочие военные инструкторы, американские «неоконы» и прочие сотрудники «вашингтонского обкома», — кто? Следствие продолжается?

В годы Великой Отечественной войны, когда все, казалось бы, яснее некуда, Сталин специально указал врага, подчеркнув, что мы воюем не против Германии, а против нацистского режима в ней, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.

Если мы для «коллективного Запада» — воплощение мирового зла, если мы для него — Вий, то поднимите нам веки!