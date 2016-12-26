Минобороны: Поиски Ту-154 ведут 45 судов, пять вертолетов и беспилотники

Сочи, 26 декабря. Министерство обороны Российской Федерации привлекло к поиску обломков рухнувшего самолета Ту-154 и тел погибших в Черном море 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты. Об этом в понедельник сообщает оборонное ведомство РФ.

По данным Минобороны, сейчас в районе проведения поисков задействованы 45 судов, пять вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты.

По информации пресс-службы военного ведомства, увеличивается группировка беспилотной авиации. В настоящее время приступили к мониторингу надводной обстановки еще два дополнительных беспилотных летательных аппарата «Гранат-4», что позволяет бесперебойно мониторить все районы поиска.