Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

Весь 2016 год внимание мировой общественности было приковано к ситуации в Сирии. Особое внимание было приковано к Алеппо — одному из крупнейших и важнейших сирийских городов. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с известным военным экспертом, доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Александром Перенджиевым, насколько сильно изменилась ситуация в Сирии за прошедший год.

— Александр Николаевич, для Сирии, в частности правительства Башара Асада, это был очень тяжелый год. Однако очевидно, что вмешательство Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в прошлом году переломило ситуацию. Чего удалось России добиться в Сирии за 2016 год? Какие главные итоги можно вынести?

— В любом случае, 2016 год показал, что Россия легко может выполнять задачи по уничтожению террористов. При этом исполняет их успешно. Мы могли бы это делать еще лучше, если бы не предательство со стороны, прежде всего, наших западных «партнеров». В результате была потеряна Пальмира.

Конечно, Сирия — это центр борьбы геополитических интересов многих игроков. Россия показала свою эффективность в плане защиты и реализации геополитических интересов. Это самый главный итог 2016 года. Более того, мы укрепили свое положение в мировой политике.

— За счет чего Россия укрепила свое геополитическое положение?

— Благодаря нашей военной операции на Ближнем Востоке Москва нашла поддержку у многих государств. Произошло наше сближение и с Ираном, и в определенном смысле с Китаем, именно в вопросах борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Очень важно, что мы боремся с террористами на дальних подступах к России. Здесь можно вспомнить заявление представителей МВД Бельгии и Франции, которые выразили обеспокоенность тем, что их граждане, примкнувшие к «Исламскому государству» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), могут вернуться на родину и создать серьезную угрозу безопасности. Россия в этом случае уничтожает боевиков не только в интересах своей безопасности, но и в интересах иностранных граждан. И это происходит несмотря на то, что Запад нам постоянно палки в колеса вставляет. Террористические акты в Европе — результат их заигрывания с террористами. Далеко ходить не надо — теракт на новогодней ярмарке в Берлине.

В любом случае, Россия в Сирии показала свою решимость. Мы стали передовым авангардом всего человечества в борьбе с терроризмом. У остальных стран есть выбор: либо поддерживать Россию в этом вопросе, либо потакать самим террористам в любом качестве, пусть даже под самым благовидным предлогом.

В мире происходит разделение ценностей. Мы должны четко понимать, что, кто с Россией, тот против терроризма, кто против нас, тот за терроризм. В этом вопросе середины не существует. Каждый должен определиться, на какой он стороне. Я думаю, что главный итог 2016 года — заработала эта определяющая система, в частности в отношении западных стран.

— Насколько успешно себя зарекомендовало российское вооружение в Сирии?

— Очень важно, что наше оружие эффективно и успешно может использовать и Сирийская арабская армия. Сирия за годы войны потеряла очень много профессиональных бойцов, а те, которые пришли на замену, готовились в спешке, в условиях боевых действий.

Нужно заметить, что наши военные, конечно, рассматривают Сирию с точки зрения обкатки российского оружия в боевых условиях. Это позволяет увидеть как позитивные, так и негативные стороны, выявить слабые места, которые впоследствии можно будет исправить. Как бы цинично это ни звучало, но более «благоприятного» случая для этого у нас, скорее всего, не будет. В зоне боевых действий мы можем обкатать любые новинки. Не зря же экспорт российского оружия продолжает расти.

— За ситуацией в Алеппо пристально следил весь мир. Теперь, когда как Алеппо освобожден Сирийской арабской армией, хотелось бы понять, в чем причина западной истерики? Почему Алеппо не дает им покоя?

— Причина истерики заключается в том, что в Алеппо находились террористические формирования, которые реально управлялись и финансировались со стороны Запада. Среди боевиков были военные инструкторы и советники. Фактически мы говорим о незаконных военных формированиях, которые были подготовлены Западом в различных лагерях подготовки. Поэтому в ходе взятия Алеппо вместе с террористами гибли сотрудники западных спецслужб.

Истерика Запада из-за Алеппо привела к тому, что они в отчаянии и злобе разработали операцию по убийству нашего посла в Турции. Это откровенная провокация. Они хотели отомстить, хотели снова столкнуть Москву и Анкару. В ходе освобождения Алеппо Запад понес огромные финансовые убытки.

Алеппо — символ борьбы с терроризмом, который порождает Запад. Мы столкнулись не с какими-то исламистами, а с конкретной силой, передовым отрядом наемников, нанятых Западом для свержения президента Сирии Башара Асада. Нам удалось в Алеппо их практически уничтожить.

— Что дальше будет с городом?

— Алеппо очень значимый город. И в экономическом, и стратегическом плане. Это практически вторая столица. Алеппо позволяет контролировать очень серьезный участок в Сирии, учитывая, что в стране много пустынной местности.

Восстановление Алеппо — крайне важный следующий шаг. И нужно сделать это быстро, незамедлительно там укрепиться в плане безопасности.

Стоит заметить, что город находится недалеко от турецкой границы, откуда ранее осуществлялась переброска террористов. Взяв город под контроль, мы перерезали этот узел поставки людей и продовольствия. Теперь можно организовать коридор, который будет работать в интересах сирийского правительства, он поспособствует восстановлению контроля и налаживания обычной мирной жизни на севере Сирии.

— На данный момент «умеренные», в частности запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра», в значительной мере концентрируются в Идлибе. Можно ли ожидать от них попытки наступления на Алеппо? Или же теперь город окончательно потерян для них?

— Боевики постараются вернуть контроль над Алеппо. Но учтя опыт Пальмиры, наше руководство будет очень осторожным в плане обеспечения обмена информацией с нашими западными партнерами. Это будет сделано для того, чтобы не допустить беспрепятственной атаки террористов на Алеппо. Такая опасность действительно существует. Я думаю, мы учтем урок Пальмиры. Враг не пройдет.

— Почему не удалось удержать Пальмиру?

— Опять же, прежде всего, произошло предательство со стороны наших «партнеров». Наступление так называемой международной коалиции на Ракку и Мосул было приостановлено, что позволило боевикам перекинуть людей в Пальмиру.

В окрестностях древнего города находятся предприятия по добыче нефти. Они пока контролируются не сирийской властью, а иностранными резидентами, прежде всего саудовскими и катарскими. Саудовская Аравия и Катар искали способ, который позволил бы им снова обезопасить свои вышки. Поэтому на Пальмиру были брошены силы «Исламского государства», которые финансируются и поддерживаются этими странами. Они не намерены отдавать эти нефтяные вышки под контроль сирийского правительства.

Боевиками «Исламского государства» была применена так называемая «облачная технология», когда скрытыми путями, минуя блокпосты, стали скапливаться вблизи Пальмиры значительные силы противника. После этого боевики перешли в наступление. Для сирийских военных, которые были оставлены для защиты Пальмиры, террористы в прямом смысле вышли из-под земли, не будем забывать про многочисленные подземные туннели для скрытного перемещения. Замечу, что такая же тактика была и в Афганистане у талибов.

Кроме того, скорее всего, среди сирийских военных присутствовал элемент предательства. Я не хочу обвинять всех, но факт предательства явно был.

— Сможет ли Сирийская арабская армия вернуть контроль над Пальмирой?

— Это будет крайне сложно сделать, как показывает практика. В этот раз террористы будут драться еще ожесточеннее, чем в прошлый. Для боевиков сейчас Пальмира имеет серьезное стратегическое значение. Они уже там выстроили укрепления и рубежи, роют подземные ходы для скрытных и маневренных атак. Такие действия будут сковывать сирийских военных при наступлении. У боевиков очень изощренная тактика. Враг силен и хитер. Нам нужно это признать.

— Каким видите следующий год для Сирии? Можно ли вернуть страну к мирной жизни?

— Оптимизма здесь я все-таки не прибавлю. Скорее всего, Сирия в следующем году не будет полностью освобождена от террористов. Определенные игроки все равно будут мешать мирному урегулированию конфликта, нанимать боевиков, укреплять их. Нам стоит готовиться к различным провокациям.

Допускаю, что у Запада существует план на случай, если не удастся убрать Башара Асада. План по расколу Сирии. Создать на сирийской территории некую «демократическую» республику под руководством «умеренной оппозиции». Ее центром может стать как Идлиб, так и Ракка. Недаром они пытаются ее сейчас освободить от «Исламского государства».

В любом случае, война с международным терроризмом на территории Сирии в 2017 году продолжится.