Морская авиация Тихоокеанского флота получит партию новых Ка-29

Владивосток, 26 декабря. Морская авиация Тихоокеанского флота в 2017 году получит партию обновленных противолодочных вертолетов Ка-29.

Холдинг «Вертолеты России» обязался поставить Тихоокеанскому флоту по государственному контракту партию транспортно-боевых машин Ка-29, которые предназначены для противодействия подводным лодкам и надводным кораблям вероятного противника. Также вертолеты этого типа могут использоваться для транспортировки грузов, личного состава и для выполнения поисково-спасательных операций. Обновленные машины уже начали прибывать в авиационную часть морской авиации в Приморье, сообщают в пресс-службе Тихоокеанского флота.