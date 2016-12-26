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СК РФ задержал по делу об отравлении «Боярышником» 23 человека
Общество

СК РФ задержал по делу об отравлении «Боярышником» 23 человека

Вчера 12:26
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СК РФ задержал по делу об отравлении «Боярышником» 23 человека

Новосибирск, 26 декабря. По уголовному делу об отравлении «Боярышником» задержано 23 подозреваемых, среди которых замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов, сообщили в пятом следственном управлении ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщили в правоохранительных органах, уже получено  123 сообщения об отравлении метанолом, 76 случаев употребления «Боярышника» закончились летальным исходом.

«В рамках уголовного дела задержано 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов, — рассказали следователи. — В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность)».

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав человека (Роспотребнадзор) сроком на 30 дней ввела запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. 

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Катерина Тимошенская
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