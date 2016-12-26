Черные ящики разбившегося Ту-154 пока не найдены — Пучков

Москва, 26 декабря. Бортовые самописцы самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, пока не обнаружены. Об этом сообщил сегодня глава МЧС РФ Владимир Пучков.

«Пока нет еще», — ответил министр на вопрос журналистов, удалось ли найти черные ящики воздушного судна.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, направлялся из Адлера в Сирию. Среди пассажиров воздушного судна были журналисты, военные, артисты ансамбля имени Александрова, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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