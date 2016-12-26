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Глава Кубани объяснил, почему за сутки нашли только 11 тел пассажиров Ту-154
Происшествия

Глава Кубани объяснил, почему за сутки нашли только 11 тел пассажиров Ту-154

Вчера 12:32
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Глава Кубани объяснил, почему за сутки нашли только 11 тел пассажиров Ту-154

Сочи, 26 декабря. Тела большинства пассажиров потерпевшего крушение Ту-154 могут находиться внутри лайнера, под водой, поэтому их до сих пор не удалось обнаружить, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кондратьева спросили, почему за сутки активной поисковрой операции обнаружено только 11 тел погибших. Он ответил, что, вероятно, работы осложняет течение, которое за сутки трижды меняло направление.

«Может быть, самолет не потерпел такого сильного разрушения, и сегодня большое количество тел погибших находится в самолете», — отметил губернатор Краснодарского края.

По словам Кондратьева, те погибшие, тела которых уже извлекли из воды, скорее всего, были максимально близко от места разлома. Он отметил, что останков тел погибших в катастрофе Ту-154 на побережье в районе Сочи не обнаружено.

Ту-154 потерпел крушение 25 декабря над Черным морем, сообщает Газета.Ru. На борту были 92 человека.

комментарии
Таисия Григорьева
#вениамин кондратьев
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