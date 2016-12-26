Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

В Петербурге продолжается масштабная кампания по сносу торговых павильонов, которые являются самостроем. ФАН-ТВ находится на Московском проспекте, 192, где демонтируют летнюю террасу одного из ресторанов, построенную здесь незаконно. Сносом готов был заняться «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ), который уже расчистил от самостроя Сенной рынок и другие стратегически важные объекты в городе, но владельцы решили взять ситуацию в свои руки и сохранить хотя бы стройматериалы, если не удается спасти всю террасу.

О том, как в Петербург борется с самостроем, ФАН-ТВ рассказал начальник пресс-службы ЦПЭИГИ Владимир Морозов.

– Скажите, сколько таких террас насчитывается в Петербурге и, в частности, на Московском проспекте?

– На время проведения последних контрольных мероприятий относительно этого вопроса, в сентябре 2016 года было насчитано порядка 15-ти таких объектов, причем именно на Московском проспекте. Часть была демонтирована самостоятельно предпринимателями, и в настоящий момент мы находимся на демонтаже одного из таких объектов. Демонтаж начался на прошлой неделе, а сегодня предпринимателями было выдано гарантийное письмо о том, что они закончат демонтаж своими силами.

– Я так понимаю, самострой – это одна из главных проблем Московского проспекта?

– Нужно отметить, что Московский проспект – это один из важнейших проспектов города. Это кратчайший путь от аэропорта в центр, и наличие таких разномастных и различным образом оформленных объектов, конечно, негативно сказывается на облике города. Однако не это самое страшное: все они установлены здесь незаконно, потому что летние кафе должны быть убраны до октября.

– Сколько в портфеле центра насчитывается заявок по сносу незаконных строений?

– В настоящий момент нами уже демонтировано порядка 2300 таких объектов, а еще в портфеле 1000 заявок. 1070, если быть точным.

Репортер ФАН-ТВ решил узнать у горожан, как они относятся к летним террасам и к их сносу.

Надежда не прочь посидеть на террасе летнего кафе, но на вопрос о правильности такого шага, как снос, отвечает следующим образом: «Если это незаконно и не утверждено нигде ГОСТом, то значит, это правильный шаг».

Екатерина учится на Московском проспекте и бывает рядом с местом нынешнего демонтажа по несколько раз в неделю. О демонтаже террасы говорит так: «Наверное, это верно, так как необходимо соблюдать закон». Репортер интересуется, мешает ли ей лично эта терраса. «Мне – нет, не мешает, но есть люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками. Может быть, им мешает, и не разъехаться».

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Александр такого мнения о террасе: «Я считаю, что это настолько полезно, и не так много народа здесь по тротуару ходит, и терраса никому не мешает: она сделана в стиле». Корреспондент ФАН-ТВ спрашивает, почему же тогда не установить террасу на законных основаниях? «Знаете, какая ситуация? – вслух размышляет собеседник ФАН-ТВ. – Лучше получить что-то, чем не получить ничего. И лучше установить хотя бы небольшую арендную плату, и это будет хотя бы какая-то помощь району. Честно говоря, я вижу, что где-то оставляют, где-то освобождают. Здесь юридически будет тогда анархия. Получается, что либо кто-то взяточник, либо кто-то еще что-то… Но если это всё узаконить, то будет вообще классно».

Еще одна Екатерина неоднократно бывала в заведении, которое сегодня лишается своей летней террасы, и удивлена, что эту постройку разбирают. «Мне она не мешала, потому что здесь всегда уютно, и всегда было много народу», – говорит девушка. По ее мнению, места на Московском проспекте достаточно всем – и пешеходам, и таким террасам. Репортер спрашивает, а как Екатерина в целом относится к тому, что Петербург расчищают от нелегальных застроек? «Очень хорошо отношусь, я за это. Особенно Сенная площадь сейчас очень красивая», – отвечает собеседница ФАН-ТВ.

Напомним, ранее центр города, а именно, Сенную площадь освободили от незаконных построек, и она приобрела совершенно другой вид. Торговые павильоны, в большом количестве располагавшиеся на Сенной, уже снесены при помощи специалистов ЦПЭИГИ, на площади продолжают восстанавливать храм Успения Пресвятой Богородицы. В будущем в этом месте планируют увеличить пешеходную зону за счет сноса парковок.

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