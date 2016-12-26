Следователи изъяли документацию о ремонте Ту-154 на самарском авиазаводе

Москва, 26 декабря. На заводе «Авиакор» в Самаре изъята документация по обслуживанию и капитальному ремонту разбившегося Ту-154 Минобороны РФ. В настоящее время следователи опрашивают сотрудников предприятия, ответственных за качество ремонта воздушного судна.

Как рассказали осведомленные источники, инженеры-авиаконструкторы завода были приглашены для участия в комиссии по разбору причин катастрофы в Черном море.

По словам источника в комиссии по расследованию причин крушения Ту-154, следственные мероприятия проходили до позднего вечера с привлечением специалистов, ответственных за обслуживание данного самолета, передает Life.

Как сообщала газета «Известия», главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев ранее заявил, что местонахождение «черных ящиков» Ту-154, рухнувшего в Черное море накануне утром, установлено и, вероятнее всего, они остались целы.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.