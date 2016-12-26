Запуск «Протона-М» отложили из-за мусора в двигателе

Москва, 26 декабря. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником связи EchoStar 21 ориентировочно перенесен на вторую половину января будущего года. Об этом в понедельник сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, пуск запланирован на вторую половину января, сообщает ТАСС.

Также, по словам источника, запуск «Протона-М» перенесен со среды, 28 декабря, на 20 января по причине мусора, который нашли в рулевых двигателях одной из ступеней ракеты.

В настоящее время было принято решение о замене двигателя и ведущих к нему топливных проводов. Будет проведено полное устранение дефектов изделия.