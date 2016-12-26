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Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске
Новости Сирии

Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

Сегодня 12:30
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Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

Сирия, 26 декабря. САА продвигается вглубь провинции Дамаск после отказа боевиков сложить оружие. ВВС Сирии нанесли серию ударов по террористам ИГ* в провинции Идлиб, уничтожив группу боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продвигается вглубь провинции Дамаск по направлению к городу Вади Барада после отказа боевиков-оппозиционеров сдаться и сложить оружие. По данным военных источников, правительственные силы планируют взять позиции террористов в кольцо и, окружив их, нейтрализовать.

Сирийская арабская армия (САА) продвигается вглубь провинции Дамаск по направлению к городу Вади Барада

Провинция Алеппо

Турция отправила в качестве подкрепления к городу Аль-Баб военный конвой. По словам военных источников, в колонну входят 10 турецких танков, 8 бронемашин, а также пулеметы и много боеприпасов.

Турция отправила в качестве подкрепления к городу Аль-Баб военный конвой

Сирийская армия развернула штурм позиций террористов ИГ, укрепившихся в районе военного аэродрома Квайрес. В результате атаки бойцы САА ликвидировали более 50 исламистов, уничтожив также несколько единиц их военной техники.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственная армия при поддержке Национальных сил обороны сорвала наступление боевиков «Исламского государства» на район Синаа в городе Дейр зэ-Зор, подконтрольный САА. В результате боестолкновений были уничтожены не менее десятка радикалов.

Провинция Идлиб

Сирийские бомбардировщики провели атаку опорных пунктов радикалов, укрепившихся в провинции Идлиб. В результате военной операции в окрестностях города Маарет Масрин была ликвидирована группа террористов в количестве 11 боевиков, также в районе населенного пункта Саракиб были уничтожены 9 исламистов.

Провинция Ракка

Продолжаются бои между курдскими отрядами народной самообороны и террористами ИГ. Медиа-крыло «Исламского государства» утверждает, что в результате атаки боевиков погибли 32 курдских бойца вблизи деревни Джабер в предместье города Табка, данные проверяются.

Военные источники сообщают о столкновениях между силами правительственных войск и террористами ИГ вблизи района Таль Самн. Также сирийская армия защищает свои позиции в окрестностях деревни Хенез на севере провинции Ракка.

Военные источники сообщают о столкновениях между силами правительственных войск и террористами ИГ вблизи района Таль Самн

Провинция Хама

В районе контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Аль-Хахамия на северо-западе провинции Хама идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками Свободной сирийской армии (ССА). В ходе столкновений были уничтожены несколько исламистов.

В северной части провинции Хама дивизия боевиков ССА атаковала позиции сирийской армии в окрестностях горы Хамият. Эксперты предполагают, что бойцы САА отразили первую волну атак, в то время как исламисты готовятся ко второму более масштабному наступлению.

Сирия: карта провинции Хама

Провинция Хасака

В городе Шаддади шесть террористов-смертников привели в действие «пояса шахида», группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за совершение теракта. Военные источники сообщают, что в результате серии взрывов погибли 35 курдских бойцов.

Ирак

Практически одновременно в нескольких районах города Багдад в Ираке прогремела серия взрывов. По предварительным данным, жертвами терактов в районах Нахраван и Сувейб стали 11 человек, еще 34 поучили ранения.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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