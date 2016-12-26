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Российские оружейники создают новый ПЗРК
Россия

Российские оружейники создают новый ПЗРК

Сегодня 12:07
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Российские оружейники создают новый ПЗРК

Москва, 26 декабря. В России идет разработка нового переносного зенитно-ракетного комплекса, сообщил начальник Сухопутных войск Вооруженных сил РФ Александр Леонов.

Генерал-лейтенант Александр Леонов подчеркнул, что уже существующие ПЗРК отечественного производства значительно превосходят все зарубежные аналоги, однако современные реалии требуют обновления этого вида вооружения. Переносные ракетно-зенитные комплексы предназначены для переноски и ведения огня одним бойцом. Компактность в этих ракетных система совмещена с высокой боевой эффективностью. Сейчас на вооружении ВС России стоят ПЗРК «Игла», «Стрела» и «Верба». Разработанные еще в СССР ракетные комплексы закупали десятки стран мира и до сих пор применяют их в боевых действиях.

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Алексей Громов
#александр леонов
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