Российские оружейники создают новый ПЗРК

Москва, 26 декабря. В России идет разработка нового переносного зенитно-ракетного комплекса, сообщил начальник Сухопутных войск Вооруженных сил РФ Александр Леонов.

Генерал-лейтенант Александр Леонов подчеркнул, что уже существующие ПЗРК отечественного производства значительно превосходят все зарубежные аналоги, однако современные реалии требуют обновления этого вида вооружения. Переносные ракетно-зенитные комплексы предназначены для переноски и ведения огня одним бойцом. Компактность в этих ракетных система совмещена с высокой боевой эффективностью. Сейчас на вооружении ВС России стоят ПЗРК «Игла», «Стрела» и «Верба». Разработанные еще в СССР ракетные комплексы закупали десятки стран мира и до сих пор применяют их в боевых действиях.